صرح وزير الصحة الليبي عثمان عبدالجليل، بأن الوضع في مدينة درنة الليبية أصبح مخيفا، مضيفا أن هناك أماكن مازالت معزولة وأحياء جرفت بكاملها جراء إعصار دانيال المدمر.

وقال المسئول الإعلامي بوزارة الداخلية الليبية محمد أبو لموشة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية "وال"، إن عدد الوفيات بدرنة جراء العاصفة المدمرة تجاوز الـ5300 قتيل، وآلاف المفقودين. وطالب بالتدخل الدولي؛ لمساعدة فرق الإنقاذ المحلية في عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين.

وما زال آلاف المواطنين الليبيين مفقودين، وبينهم عدد كبير في البحر، فيما أعلنت السلطات الليبية ارتقاء 145 مصريا في درنة جراء الفيضانات المدمرة التي أخفت معالم المدينة تاركة آلاف الجثث في الشوارع.

• كيفية التبرع لصالح منكوبي ليبيا

1. الهلال الأحمر المصري

أطلق الهلال الأحمر المصري حملة "قلوبنا مع ليبيا" لدعم الأسر المتضررة من آثار إعصار دانيال المدمر، الذي نتج عنه انهيارات في الجسور والطرق وسقوط ضحايا مع غرق آلاف من المواطنين بمنطقة درنا، وذلك لدعم الأسر المتضررة.

ونشر، عبر صفحاته الرسمية، طرق التبرع من خلال رسالة نصية من أي تليفون محمول على رقم "9770"، أو عبر كود فوري "99981"، أو الاتصال برقم "15322" ثم الضغط على رقم 3 وسيصلك مندوب.

أو يمكن التبرع عبر حساب فودافون كاش كود "*9*166#"، أو أبليكيشن "أنا فودافون"، أو "أورانج كاش" عبر كود "#7115#".

2. الهلال الأحمر الليبي

ونشر الهلال الأحمر الليبي، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، طريقة التبرع مباشرة عبر الحساب الخاص بجمعية الهلال الأحمر الليبي، وذلك من خلال مصرف التجارة والتنمية الرئيسي في حساب باسم صندوق التبرعات الأمانة الهلال الأحمر رقم "001-775006-0011".

3. منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم

ذكرت منظمة الإغاثة الإسلامية، عبر موقعها الرسمي، أنها تعمل مع شركائها المحليين على الأرض لتقديم المساعدات الإغاثة في ليبيا، والتزمت بمبلغ أولي قدره 100 ألف جنيه إسترليني لتقديم المساعدات، بما في ذلك حزم المواد الغذائية والبطاطين والمراتب. ويجري التبرع إلكترونيا من هنا.

• مصر تعلن الحداد

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أعلن أمس الثلاثاء، الحداد لمدة 3 أيام، إثر الكارثتين الإنسانيتين الناجمتين عن الزلزال في المغرب الذي خلف أكثر من ألفي قتيل، وإعصار دانيال في ليبيا.

ووجه الرئيس المصري، القوات المسلحة بتقديم كل أشكال الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا، للأشقاء في ليبيا والمغرب، من أطقم إغاثة، ومعدات إنقاذ، ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.