صلاح يغيب عن قائمة مميزة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي

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غاب محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، عن قائمة أسرع اللاعبين خلال الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تصدر سباق السرعة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بداية موسم 2024-2025.

ووفقًا لشبكة «سكواكا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن إيرلينج هالاند يتصدر قائمة أسرع لاعبي البريميرليج في مستهل الموسم الحالي.

وجاء هالاند على رأس القائمة بسرعة بلغت 35.74 كم/ ساعة، متفوقا على الألماني تيمو فيرنر مهاجم توتنهام، الذي سجل سرعة وصلت إلى 35.69 كم/ ساعة.

وفي المركز الثالث، حل الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد، بسرعة بلغت 35.48 كم/ ساعة، متقدما على الإنجليزي كاميرون آرتشر لاعب ساوثهامبتون، الذي وصلت سرعته إلى 35.47 كم/ ساعة.

وفي المركز الخامس، ظهر اسم الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، بسرعة بلغت 35.35 كم/ ساعة.

وخلت قائمة الـ10 الأوائل من اسم محمد صلاح نجم ليفربول، فيما ضمت يرسون موسكويرا، ميكي فان دي فين، أنتوني روبنسون، سون هيونج مين وجابرييل مارتينيلي.