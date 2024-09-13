أُعلن مؤخرًا تفاصيل أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز، الذي يحمل اسم "وتقابل حبيب"، حيث تتعاون ياسمين مرة أخرى مع كريم فهمي والسيناريست عمرو محمود يس، ومن المقرر أن يشارك العمل في موسم دراما رمضان 2025.

وكانت ياسمين أعلنت قبل نحو شهرين عن تعاقدها على مسلسل جديد في رمضان المقبل، ولم تمر سوى دقائق على إعلان ياسمين عن تعاقدها على مسلسلها الجديد، حتى وجه لها زوجها السابق العوضي التهنئة.

هذا التعاون يأتي بعد 4 سنوات من النجاح الذي حققاه في مسلسل "ونحب تاني ليه"، وانقطعت بعدها ياسمين عن الأدوار الرومانسية وارتبط اسمها بعدد من الأعمال التي تميل للسياق الشعبي، حيث لعبت شخصيات مثل غزل ومُهرة وهن فتيات من طبقة شعبية.

الرومانسية بعد الطلاق فقط!

بعد انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها الأول أحمد حلاوة في نهاية عام 2018، قدمت ياسمين مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن، لكنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا، حيث قدمت فيه ياسمين شخصية بعيدة عن الكوميديا التي اعتاد الجمهور عليها، وأطلت عليهم بموضوع به الكثير من التشويق والأكشن، حول زوجة يُقتل زوجها ويتعرض أبنائها للخطف.

لكن في عام 2020، تعاونت ياسمين مع السيناريست عمرو محمود يس، المعروف بكتابته واهتمامه بالمواضيع الاجتماعية والرومانسية، وشاركها البطولة كريم فهمي وشريف منير. تدور فكرة المسلسل بشكل أساسي حول الفرصة الثانية في الحب بعد الانفصال.

حقق العمل نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان عام 2020، حيث توافرت له عناصر كثيرة تكفي لجذب الجمهور، منها القصة الرومانسية التي مازالت محل اهتمام من الجمهور، وثانيًا، مناقشته لأنانية بعض الرجال أثناء الانفصال عن زوجاتهن، وفرص الحب الثانية، وعدم توقف الحياة عند تجربة الانفصال، وهو ما يظهر بوضوح في اسم المسلسل.

لعبت ياسمين في المسلسل شخصية فنانة تشكيلية ومهندسة ديكور، تنتمي لطبقة اجتماعية متوسطة وزوجها يعمل مخرج إعلانات. دارت الأحداث في أجواء رومانسية اجتماعية تعرضت لعدد من القضايا منها نظرة المجتمع للمرأة المطلقة. ابتعدت ياسمين عن هذا الشكل تمامًا وارتبط اسمها بالدراما الشعبية بعد زواجها من أحمد العوضي.

وبعد الانفصال عن العوضي، تعود ياسمين للرومانسية مرة أخرى وتكرر التعاون مع الثنائي الذي حققت معهم نجاحًا سابقًا، باحثة عن مكانة مختلفة لها في الدراما الرمضانية، بعد غيابها العام الماضي. ويعبر اسم المسلسل الذي أعلن عنه "وتقابل حبيب" عن الثيمة الرومانسية المسيطرة على القصة، ويوحي أنه امتداد لفكرة مسلسل "ونحب تاني ليه".

تاريخ ياسمين عبد العزيز الفني

تاريخ ياسمين الفني -الذي يهيمن عليه مجال السينما- يرتبط بشكل رئيسي بالأعمال الكوميدية، فقد برزت كفنانة كوميدية بارزة لسنوات طويلة، بفضل قدرتها على تصدر شباك التذاكر والمنافسة بقوة في أعمال مثل (زكي شان، وحاحا وتفاحة، والدادة دودي، والثلاثة يشتغلونها).