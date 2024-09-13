لقاءات تثقيفية وأمسيات شعرية ضمن فعاليات نوادي الأدب بالقاهرة

نظم فرع ثقافة القاهرة عددا من الأنشطة المتنوعة، ضمن أجندة الفعاليات الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، والمعدة في إطار برامج وزارة الثقافة.

حول "تقنيات كتابة الرواية"، عقد نادي أدب بيت ثقافة المرج، لقاءه الأسبوعي، وأشارت خلاله الكاتبة آمنة محمد إلى تعدد وتنوع التقنيات من رواية إلى أخرى ومن مبدع إلى غيره، وفقا للمتغيرات واختلاف الأمكنة والأزمنة، وتراكم الصور والحوار الداخلي، سواء كان مباشرا أو غير مباشر.

كما تضمن اللقاء إلقاء ندوة حول "الإدمان وتأثيره على المجتمع"، تحدث فيها الشاعر محمد جودة، عن خطورة الإدمان وتأثيره على الشباب، مؤكدا على أهمية التوعية الأسرية، والمتابعة الصحيحة لتربية النشء، والدور المهم والمحوري للمدارس والنوادي والتجمعات بصفة عامة، وذلك للحفاظ على القيم المجتمعية.

أعقب ذلك أمسية شعرية تضمنت إلقاء الموهوبين لعدد من القصائد، وتخللتها فقرة اكتشاف المواهب فى الشعر والغناء، أدارها الشاعر خالد محمد الشحات -رئيس نادي الأدب، وشارك فيها عدد من الشعراء منهم رضا المناوي، ربيع غريب، سعاد عبد الله، دنيا عبد الفتاح، نورهان عثمان، عبد الرحمن صلاح، رحمة محمد، عبد الرحمن هاني، فاطمة إبراهيم، محمود عثمان، رحمة عبد الرحمن، أسماء محمد، عبير هاني، محمد صلاح، عبد الملك الدويلي، أحمد عبد السلام، والفنانة التشكيلية صفية يحيى.

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة د. ابتهال العسلي، أقيمت أمسية شعرية بنادى أدب قصر ثقافة روض الفرج برئاسة هشام الدشناوي، شهدت مناقشات عن دواوين شعرية بحضور الأديب زكريا صبح والأدبية نهى الرميسي، أعقب ذلك فقرة شعرية مفتوحة للشعراء، وفقرة غنائية للمطرب محمد جاسر، بحضور كوكبة من الشعراء والأدباء منهم ليلى راشد، سامح هريدي، عادل شاكر، محمد محمود، مروة تليمة، والمخرج حسام عزام.