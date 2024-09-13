رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة أهلي جدة في الدوري السعودي

أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه لمواجهة أهلي جدة، في الكلاسيكو ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر وأهلي جدة، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يدخل النصر هذه المباراة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 4 نقاط، في المقابل يأتي الأهلي في المركز الثامن برصيد 3 نقاط.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة أهلي جدة كالتالي:

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سلطان الغنام - إيمريك لابورت - محمد سيماكان - سالم النجدي

خط الوسط: عبدالله الخيبري - بروزوفيتش - أوتافيو

في الهجوم: تاليسكا - ماني - رونالدو.