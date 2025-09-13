إصابة 21 شخصا على الأقل إثر انفجار في حانة بمدريد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت سلطات الدفاع المدني الإسبانية، اليوم السبت، أن 21 شخصا على الأقل أصيبوا، من بينهم ثلاثة تعرضوا لإصابات خطيرة، جراء انفجار عنيف في حانة بأحد أحياء جنوبي مدريد.

ونقلت صحيفة "إل باييس" عن السلطات قولها إن 25 شخصا أصيبوا.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، نقلا عن معلومات أولية من إدارة الإطفاء، أن الانفجار يحتمل أن يكون ناجما عن تسرب غاز.

واستجابت العديد من طواقم الإطفاء والإنقاذ وأقامت الشرطة نطاقا أمنيا في الشوارع المحيطة بالحانة.

وشاركت سلطات الدفاع المدني في مدريد عدة صور للمشهد عبر منصة إكس ظهر فيها الجزء الداخلي للحانة مدمرا والأبواب مخلوعة من أماكنها.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية أيضا بأن إحدى الشقق الواقعة فوق الحانة تعرضت لأضرار.