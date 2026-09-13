أكثر من 6 آلاف معلم تاريخي تفتح أبوابها أمام الزوار في أنحاء ألمانيا

يمكن لمحبي المعالم التاريخية في جميع أنحاء ألمانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية زيارة مبان تاريخية غالبا ما تكون مغلقة أمام الجمهور في إطار يوم المعالم المفتوحة، والذي سيشهد أيضا العديد من الفعاليات الأخرى.

ومن المقرر فتح أكثر من 6 آلاف معلم تاريخي أمام الزوار في أنحاء ألمانيا اليوم الأحد. ويصف المنظمون المناسبة بأنها "أكبر فعالية ثقافية في ألمانيا". ويمكن للمهتمين البحث عبر الإنترنت عن الفعاليات والأنشطة المقدمة في المواقع.

وتحظى مدينة بامبرج باهتمام خاص هذا العام. وتقام في المدينة الواقعة في منطقة فرانكونيا العليا والمدرجة على قائمة التراث العالمي الفعالية المركزية لليوم.

وقالت المؤسسة الألمانية لحماية المعالم التاريخية إن الفعالية الرئيسية على مستوى ألمانيا ليوم المعالم التاريخية تستضيفها ولاية بافاريا للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وإلى جانب برنامج كبير على المسرح، يفتح أكثر من 50 معلما تاريخيا أبوابه أمام الزوار في بامبرج. ومن بين هذه المعالم مبنى البلدية القديم المشيد وسط نهر ريجنيتس، وهو أحد أشهر مباني المدينة. ويمكن أيضا زيارة مواقع أقل شهرة، من بينها ورشة تاريخية لصناعة الفُرش، حيث يتم تصنيع الفُرش منذ عام 1907.