 فنزويلا: رئيس جواتيمالا خالف قواعد البروتوكول المتبعة مع رؤساء الدول - بوابة الشروق
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فنزويلا: رئيس جواتيمالا خالف قواعد البروتوكول المتبعة مع رؤساء الدول

أ ش أ
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 12:21 ص | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 12:21 ص

أعلنت فنزويلا أن قرارها بمنع رئيس جواتيمالا المنتخب اليخاندرو جياماتي من دخول أراضيها يرجع إلى مخالفته "قواعد البروتوكول بالنسبة لرؤساء الدول خلال زياراتهم لفنزويلا".

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المسئولين في كاراكاس أوضحوا أن جياماتي وصل صباح اليوم على متن طائرة تجارية هبطت بأحد المطارات القريبة من كاراكاس، حيث كان يعتزم لقاء زعيم المعارضة خوان جويدو، مشيرين الى أن جياماتي شخصية معروفة، غير أنه لم يحضر إلى فنزويلا بهذه الصفة، حيث وصل إلى البلاد بجواز سفر إيطالي على أنه سائح يقوم بزيارة خاصة لفنزويلا.

من جانبه، أكد جياماتي - في تدوينة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - أن السلطات الفنزويلية قامت فور وصوله باقتياده إلى البوابة ومنها إلى الطائرة العائدة إلى (جواتيمالا سيتي)، مشيرا إلى أنه كان يعتزم دعوة زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جويدو لحضور مراسم تنصيبه رسميا كرئيس لجواتيمالا فى الرابع عشر من شهر يناير القادم.


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