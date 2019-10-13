رئيس حزب الخضر النمساوي: المشاركة فى الحكومة المقبلة «ليست مهمة سهلة»

أكد رئيس حزب الخضر النمساوي فيرنر كوجلر أن مشاركة حزبه في الحكومة النمساوية الجديدة برئاسة سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب ورئيس الحكومة المكلف "ليست مهمة سهلة".

وقال كوجلر، والذي ترشحه الأوساط السياسية لمنصب نائب رئيس الحكومة - في تصريح اليوم الأحد: "إنه في حال قبول المؤتمر العام للحزب الدخول في الائتلاف الحكومي الجديد سيكون طلبنا الأول المضي قدما في سياسات حماية المناخ".

وأشار إلى عدم وجود خلاف مع حزب الشعب فيما يتعلق بسياسات الهجرة، منوها إلى دعم الحزب الحد من الهجرة غير الشرعية ووضع ضوابط أقوى لقبول اللجوء.

يذكر أن حزب الخضر حقق نتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 29 سبتمبر الماضي؛ ما دعا الأوساط السياسية إلى التحدث عن ائتلاف حكومي يجمع حزبي الشعب والخضر فيما سمي ب"تحالف المنتصرين ".

ومن المقرر أن يستأنف سباستيان كورتس مشاورات تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد الخميس المقبل.