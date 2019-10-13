استمرار عمليات الإنقاذ بعدما ضرب إعصار «هاجيبيس» اليابان

تكثفت عمليات "البحث والإنقاذ" في مناطق يابانية، تضررت بسبب كارثة إعصار "هاجيبيس" اليوم الأحد، بعد أن تسبب الإعصار في فيضانات واسعة والعشرات من الانهيارات الأرضية في مناطق واسعة من البلاد.

ولقي 21 شخصا على الأقل حتفهم، فيما فقد 16 آخرون وأصيب أكثر من 160، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، حيث وصل إعصار "هاجيبيس" وهو واحد من أقوى الأعاصير التي تضرب منطقة طوكيو منذ عقود، إلى اليابسة في شبه جزيرة "ايزو"، حيث ضرب العاصمة مساء أمس السبت.

وتُجرى عمليات إنقاذ في الكثير من المناطق من البلاد، التي ضربتها انهيارات أرضية وفيضانات واسعة النطاق، فما تم إرسال المئات من الجنود إلى بعض المناطق المتضررة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات ومساحات واسعة من المناطق السكنية مغمورة في مياه موحلة بعد أن انهارت ضفة نهر "تشيكوما"، مما تسبب في فيضانات واسعة في مدينة "ناجانو" ومناطق مجاورة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الأمطار الغزيرة غمرت 14 نهرا على الأقل في شمال شرق البلاد وفي إقليمي كانتو وكوشين.

وقالت الحكومة إن الإعصار تسبب في حدوث 48 انهيارا أرضيا في 12 محافظة .

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشهيدي سوجا في مؤتمر صحفي إن تحذيرًا طارئًا من الأمطار صدر في 13 محافظة أمس السبت، بما في ذلك طوكيو وشيزوكا.

وأضاف سوجا اليوم الأحد إن الاعصار التاسع عشر لهذا العام "تسبب في كارثة بمناطق واسعة للغاية".

وتابع سوجا أن حوالي 376 ألف أسرة لا تزال بدون كهرباء و 14 ألف أسرة بدون إمدادات المياه.

وقال إن الحكومة "تبذل قصارى جهدها" للقيام بعمليات البحث والإنقاذ وجهود التعافي".

وخلال الليلة الماضية، صدرت الأوامر لأكثر من 4ر4 مليون شخص بإخلاء منازلهم في شرقي وشمال شرقي اليابان، بما في ذلك 910 آلاف شخص في مدينة كاواساكي، حيث تسببت العاصفة في حدوث رياح قوية وهطول أمطار غزيرة أغرقت مناطق سكنية.

وفي طوكيو قضى حوالي 80 ألف شخص الليل في ملاجئ الطوارئ وسط مخاوف من حدوث فيضان شديد.

وتم إلغاء حوالي 800 رحلة طيران اليوم الأحد بعد إلغاء 1600 رحلة طيران أخرى يوم أمس، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وحتى ظهيرة اليوم (0300 بتوقيت جرينتش)، ضعفت قوة الإعصار وتحول إلى عاصفة مدارية فوق المحيط الهادي.

وقال مسؤولون إن منظمي كأس العالم للرجبي ألغوا مباراة بين ناميبيا وكندا في مدينة كاميشي شمالي البلاد، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الأحد بسبب هاجيبيس.

يشار إلى المبارة في استاد كاميشي هي الثالثة التي يتم إلغاؤها بسبب العاصفة.