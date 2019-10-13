الوكيل الافتراضي يهدد رحلات العمرة قبل انطلاق البوابة الإلكترونية

تبدأ اليوم «الأحد» غرفة شركات السياحة وحتى 14 نوفمبر القادم تسجيل أسماء الشركات السياحية المصرية الراغبة فى تنظيم العمرة ووكالات العمرة السعودية المعتمدة.



ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات العمرة فى النصف الثانى من شهر نوفمبر المقبل حيث سيتم بدء البث التجريبى على بوابة العمرة المصرية منتصف الشهر الجارى لاختبار جاهزية البوابة ومدى كفاءة العمل بها قبل التشغيل الفعلى، فيما يتم حاليا تنظيم رحلات عمرة لمواطنين مصريين من خلال ما يسمى بالوكيل الافتراضى السعودى وهو ما يهدد باختراق منظومة العمرة قبل بدء انطلاق البوابة الالكنرونية المصرية للعمرة.



ومن جانبه قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة انه سيتم خلال الاسبوع الجارى تدريب العاملين بالشركات السياحية على كيفية التعامل مع بوابة العمرة المصرية الألكترونية، مشيرا إلى انه سيتم توزيع فيلم مصورعلى الشركات حول آلية التسجيل على البوابة وأهداف إنشائها.



وأضاف الغمرى انه سيتم أيضا تسجيل أسماء الشركات السياحية المصرية الراغبة فى تنظيم العمرة ووكالات العمرة السعودية، إضافة إلى توثيق عقود العمرة على البوابة الالكترونية المصرية للعمرة بداية من اليوم وحتى يوم 14 نوفمبر 2019، موضحا أن رسوم تسجيل الشركات السياحية والوكالات السعودية على البوابة تبلغ 10 آلاف جنيه، وتابع «بعد انتهاء عمليات توثيق العقود ستبدأ رحلات العمرة بشكل رسمى».



وأوضح الغمرى ان هناك رحلات عمرة يتم تنظيمها حاليا لمواطنين مصريين عبر ما يسمى بالوكيل الأفتراضى. منوها إلى ان وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة لا تستطيع اتخاذ أية إجراءات ضد المسافرين لاداء العمرة خاصة ان سفرهم قانونى وذلك لعدم تشغيل بوابة العمرة إلى الآن والتى يحظر بعد تشغيلها تنظيم أية رحلات عمرة أو تأشيرات سياحة أومهرجانات للسعودية إلا من خلالها.



ومن جهته قال محمد عابد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ان شركات السياحة بدأت فى تسويق برامج عمرة المولد النبوى بعد إعلان الغرفة مواعيد توثيق عقود العمرة، مشيرا إلى ان هناك أقبالا جيدا من المواطنين على حجز أماكنهم ببرامج عمرة المولد النبوى، لافتا إلى أن أسعار عمرة المولد النبوى بالنسبة للبرامج الاقتصادية التى تبلغ مدتها 15 يوما ستبدأ من 14 ألف جنيه، فيما تبدأ برامج الـ4 نجوم من 18 ألف جنيه، والـ5 نجوم من 21 ألف جنيه، لافتا إلى وجود زيادات جديدة فى أسعار تذاكر الطيران خلال موسم العمرة الجديد.