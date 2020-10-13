الصين ترفض المشاركة في أي محادثات روسية أمريكية للحد من التسلح

أكد جينغ شوانغ نائب ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، أن بلاده ترفض وبشكل قاطع المشاركة في أي محادثات للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، كون ترسانتها أصغر مما لديهما.

وقال: "الصين لم ولن تشارك في أي سباق تسلح نووي مع أي دولة، بالنظر إلى الاختلاف الهائل في الترسانات النووية للصين من ناحية، والولايات المتحدة وروسيا من ناحية أخرى، فإنه من الظلم والعبث وغير الواقعي توقع مشاركة الصين في أي مفاوضات ثلاثية للحد من التسلح".

وأضاف: "رفضنا للمفاوضات الثلاثية لا يعني رفض المشاركة في نزع السلاح"، مشيرا إلى أن بكين دعت مرارا إلى فرض حظر كامل على الأسلحة النووية وتدميرها.

وتابع: "واشنطن أصبحت مؤخرا الخطر الرئيسي على الاستقرار والأمن الدوليين، فقد واصلت الانسحاب من المعاهدات الدولية، وتقويض الحد من التسلح الثنائي والمتعدد الأطراف".

يذكر أن معاهدة "ستارت 3" بين موسكو وواشنطن سينتهي العمل بها في فبراير 2021، وفي حال وافق البلدان على تمديدها، فقد يكسر الجمود الحاصل بينهما.

وتم التوقيع على المعاهدة عام 2010 من قبل رئيس روسيا والولايات المتحدة آنذاك دميتري مدفيديف وباراك أوباما، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2011، وتنتهي في فبراير 2021.