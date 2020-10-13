سنغافورة تسجل صفر إصابات محلية بكورونا والإجمالي 57 ألفا و884 حالة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على المستوى المحلي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية، أنها سجلت أربع حالات وافدة من الخارج، تم وضعهم قيد حجر صحي منزلي لدى وصولها سنغافورة ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 57 ألفًا و884 حالة.

وكانت سنغافورة قد سجلت أمس 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، في أقل حصيلة يومية تسجل منذ 12 مارس الماضي وتضمنت الإصابات حالتين وافدتين وحالة من المجتمع المحلي وحالة من العمال المهاجرين.

ولم تسجل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 27 وفاة بينما توفى 15 مصابا لأسباب أخرى، وتعافى بشكل كامل 57 ألفا و728 حالة.