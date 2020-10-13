وقع الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، بروتوكولًا لإعادة إعمار قاعدة بيروت البحرية بعد تضررها؛ نتيجة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع شهر أغسطس الماضي.

ونقلًا عن الموقع الإلكتروني للجيش اللبناني، وقّع البروتوكول عن جانب السلطات الألمانية السفير الألماني في لبنان Andreas KINDL، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، بحضور الملحق العسكري الألماني المقدم Heino MATZKEN وعدد من الضباط.

وقد أكد السفير KINDL وقوف ألمانيا إلى جانب الجيش واستمرارها في دعمه بوصفه شريكاً يعتمد عليه، لافتًا إلى أن سلطات بلاده تعتزم تطوير هذا التعاون مستقبلاً بما يشمل مجالات متنوعة.

من جهته، أعرب العماد عون عن شكره العميق للحكومة الألمانية على هذه المبادرة، وثمَّنَ تضحيات الجنود الألمان العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، مؤكداً مواصلة العمل لترسيخ العلاقات المميزة بين الجيشين الألماني واللبناني.