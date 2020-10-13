إصابات كورونا تتجاوز الـ340 ألفا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 474 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 340 ألفًا و89 في البلاد.

وأشارت «الصحة السعودية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إلى تسجيل 19 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5087.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 500 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 326 ألفًا و339.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 37 مليون إصابة.