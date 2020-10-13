وزيرة الثقافة تشارك شباب أسيوط مبادرتي «صنايعية مصر» و«ابدأ حلمك»

استقبل محافظ أسيوط عصام سعد، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، التي تزور أسيوط لحضور عدد من الفعاليات الثقافية لمبادرتي "صنايعية مصر" و"أبدأ حلمك" بقصر ثقافة مدينة أسيوط، وذلك في حضور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها لزيارتها المحافظة للمرة الثانية، مشيدةً بالحراك الثقافي الذي تشهده أسيوط بمختلف قصور ومكتبات الثقافة بالقرى والمراكز لنشر الحركة الثقافية وتنمية المواهب الشابة وصقل خبرات ومواهب المثقفين الشباب وتنمية روح الابتكار والإبداع لدىهم وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

من جانبه، أكد محافظ أسيوط أهمية دور الثقافة في تطور المجتمع وبناء الإنسان والتصدي للأفكار المغلوطة ورفع الوعي بجانب تحسين الذوق العام والارتقاء بالمواطن ورفع مستوى المجتمع وتطوره في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن قطاع الثقافة يأتي في مقدمة أولوياته، معلنًا دعمه الكامل للنهوض بقصور ومكتبات الثقافة وامتداد أنشطتها لتصل إلى جميع القرى والنجوع وتنمية النشاط الثقافي والفنون ورعاية المهرجانات والمؤتمرات الثقافية والفنية والتنوع في تلك الأنشطة بما يخدم جهود الدولة في هذا المجال.

وفي نهاية اللقاء، أهدى عصام سعد درع محافظة أسيوط لوزيرة الثقافة، كما أهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم درع وزارة الثقافة لمحافظ أسيوط.