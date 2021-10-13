الداخلية تسحب رخصة القيادة إلى جانب رخصة المركبة وعقوبة الغرامة بدءًا من نوفمبر

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ إجراء جديد ضد مخالفي تركيب وتثبيت الملصق الإلكترونى، وذلك بسحب رخصة القيادة بداية من أول نوفمبر المقبل، إلى جانب رخصة المركبة وتطبيق الغرامات المقررة، وذلك في ظل مناشدة مستمرة بسرعة تركيب الملصق حرصا على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

وتدرجت وزارة الداخلية في تطبيق الإجراءات القانونية ضد مخالفي تركيب الملصق الإلكتروني منذ النص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون المرور في يونيو 2020 مرورًا بإقراره وتحديد الرسوم في تعديلات قانون المرور الصادرة في فبراير 2021، ثم صدور تعديل جديد على اللائحة في مارس الماضي.

ومنذ مارس الماضي منحت الداخلية فرصة 6 أشهر لملاك المركبات، اقتصرت خلالها الإجراءات المتخذة ضد المخالفين على سحب رخصة المركبة فقط، لتبدأ منذ 18 سبتمبر الماضي في تطبيق العقوبات المقررة في قانون المرور على المخالفين والتي تشمل "سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين".

وفي تطور جديد للإجراءات القانونية بشأن الملصق الإلكتروني، أعلنت الداخلية سحب رخصة القيادة من سائق المركبة، بالإضافة إلى العقوبات السابقة التي تدرجت في تطبيقها حتى الآن على المخالفين.

وكانت وزارة الداخلية قد أهابت مالكى المركبات بمختلف أنواعها، بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكترونى؛ حيث سيتم البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية، حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

وتواصل وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بكل أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى، وسداد الرسوم المطلوبة من خلال موقع «بوابة مرور مصر»، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة «ذات ملصق إلكترونى» واستلام الملصق الإلكترونى، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط، حرصا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعا للازدحام.