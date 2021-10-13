 الصين تأمر شركات الصلب في المناطق الشمالية بخفض الإنتاج خلال الشتاء - بوابة الشروق
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الصين تأمر شركات الصلب في المناطق الشمالية بخفض الإنتاج خلال الشتاء

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 10:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 10:49 ص

أمرت الحكومة الصينية شركات الصلب  العاملة في المناطق المحيطة ببكين  ومدينة تيانجين بإقليم خوبي بخفض إنتاجها خلال فصل الشتاء المقبل في الفترة من منتصف نوفمبر الماضي  إلى منتصف  مارس المقبل لخفض الانبعاثات الكربونية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، عن بيان وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إنه سيكون على شركات الصلب تخفيف الخفض المستهدف للإنتاج  بنهاية العام الحالي.

كما ألزمت الحكومة شركات الصلب بخفض إنتاجها من الصلب الخام خلال الفترة من يناير إلى 15 مارس من العام المقبل بنسبة 30% من إنتاجها خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

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