حلف الناتو يرحب بالاتفاق الدفاعي بين اليونان وفرنسا

رحب حلف شكال الأطلنطي "ناتو"، باتفاق الدفاع اليوناني مع فرنسا باعتباره علامة على التعاون بين أعضاء الحلف.

وقالت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونجيسكو، في مقابلة مع قناة "إي آر تي" التليفزيونية اليونانية، بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية، التي أوردت مقتطفات من المقابلة: "نرحب بالتعاون بين حلفاء الناتو"، مضيفا: "ما يهم الناتو هو أن هذه الاتفاقية قابلة للتشغيل المتبادل، ويمكننا العمل معا جنبا إلى جنب".

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد وقعا الشهر الماضي على اتفاق دفاعي وصف بأنه "تاريخي" في العاصمة الفرنسية باريس، وبموجب هذا الاتفاق، من المقرر أن تشتري اليونان ثلاث فرقاطات فرنسية الصنع، مع وجود خيار لشراء فرقاطة رابعة.