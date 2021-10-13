معرض الشارقة للكتاب يجمع فائزين بجائزة نوبل والبوكر وصنّاع الدراما العالمية بين ملايين الكتب الشهر المقبل

أنهت إمارة الشارقة استعدادها لتنظيم الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الشهر المقبل، تحت شعار (هنا.. لك كتاب).

ويقام المعرض خلال الفترة من الثالث إلى 13 نوفمبر المقبل، عارضا ملايين الكتب لأكثر من 1566 ناشراً عربياً وأجنبياً، من 83 دولة.

ويجمع المعرض فائزين بجوائز نوبل للآداب، والبوكر، وصنّاع أشهر النصوص الدرامية في القرن العشرين، وأبرز المبدعين والفنيين في العالم والمنطقة العربيّة، على مدار 11 يوماً.

وقالت اللجنة المنظمة للمعرض، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن المعرض ينقل تاريخ آلاف السنين من الفن والأدب الإسباني إلى دولة الإمارات والمنطقة العربية، حيث يحتفي بإسبانيا ضيف شرف دورته الجديدة، مستضيفاً 41 كاتباً وفناناً ومبدعاً إسبانياً في حوار مفتوح مع المشهد الثقافي العربي يتجسد في 25 نشاطاً وفعالية تتوزع على الأدب، والفنون بأنواعها.

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب:"تشكل الدورة الأربعين من المعرض علامة فاصلة نريد من خلالها أن يكون المعرض محركاً لصناعة النشر في العالم، ومحفزًا لقراء جدد من مختلف الاهتمامات، ودافعاً لتحولات في توجهات الناشرين، تلبي حاجة القراء الجدد، وفي الوقت نفسه يوجه دعوة للكتّاب والباحثين في المنطقة والعالم لتوسيع مجالات اهتماماتهم، فالمعرض سيظل يحتفي بما تقدمه البشرية من منجزات معرفية وإبداعية".

وأضاف أن أجنحة المعرض هذا العام تجمع 929 دار نشر عربية، و637 دار نشر أجنبية، تعرض مجتمعةً 110 آلاف عنوان بمختلف لغات العالم، على مساحة تصل لأكثر من عشرة آلاف متر، لافتا إلى أن مصر تتصدر قائمة المشاركات بـ295 دار نشر، والإمارات بـ250 داراً، ويشارك من المملكة المتحدة 138 دار نشر، ومن لبنان 112 داراً، ومن سورية 93 داراً، ومن الأردن 76 داراً.

ومن أبرز الأسماء الأجنبية المشاركة الكاتب عبدالرزاق قرنح الحاصل على جائزة نوبل للآداب في عام 2021، والذي تعد مشاركته في المعرض أول حضور عالمي له بعد نيله الجائزة؛ وكريس جاردنر صاحب كتاب "الطريق إلى السعادة"، ومن فرنسا الكاتبة ياسمينة خضراء؛ وأميتاف غوش الحاصل على جائزتين (غرامي لايف تايم) للإنجازات، وجائزة (دان ديفيد)؛ وتشيتان بهاجات؛ والمخترعة الصغيرة جيتانجالي راو، وغيرهم من الكتاب والمبدعين والفنانين.

ويحتفي المعرض في دورته الجديدة بالروائي الكويتي طالب الرفاعي شخصية العام الثقافية للمعرض، تقديراً لمسيرته الإبداعية في كتابة الرواية، والقصة القصيرة، والنقد الأدبي، وتدريس فنون الكتابة الإبداعية، ودوره في التجديد في الأدب الخليجي ونقل جماليات المكان وعمق ثقافة أهله، وبناء جسر تواصل بين الحراك الثقافي العربي ونظيره الغربي خلال أكثر من ثلاثة عقود متواصلة.

ويشارك في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض هذا العام نخبة من الشخصيات الأدبية والفنية والثقافية، في فعاليات وجلسات حوارية تتناول موضوعات متنوعة، ومن أبرز الأسماء العربية المشاركة، الشاعر والفنان خالد عبد الرحمن، والكاتبة أحلام المستغانمي، والشاعر هشام الجخ، والفنان محمد صبحي، والشاعر فيصل العدواني، والكاتبة ومصممة المجوهرات عزة فهمي، والدكتور مدحت العدل، والكاتب والمؤرخ الدكتور علي النملة، والدكتور أحمد عمارة، وجلال برجس، والشاعر حيدر محمود، والفنان أحمد الجسمي.