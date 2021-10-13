انطلاق اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية للبرلمان العربي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انطلقت، اليوم، اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية بالبرلمان العربي، برئاسة عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وضمت لجان البرلمان العربي المجتمعة، لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وتعقد هذه الاجتماعات على مدار يومي الأربعاء والخميس، في إطار التحضير للجلسة الأولى للبرلمان من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث والمقرر عقدها يوم السبت المقبل 16 أكتوبر الجاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وشارك في الاجتماعات أعضاء البرلمان العربي، والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي علاء عابد، والنائب اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب حماة الوطن.