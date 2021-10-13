نمو قوي للوظائف في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية سجلت خلال أيلول/سبتمبر الماضي أكبر نمو للوظائف منذ أكثر من 7 سنوات في أحدث علامة على استمرار تعافي الوظائف في البلاد على الرغم من الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

بلغ عدد العاملين خلال الشهر الماضي 68ر27 مليون عامل، بزيادة قدرها 671 ألف عن نفس الشهر من العام الماضي، وفقا للبيانات التي جمعها مكتب الإحصاء الكوري.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه الزيادة هي الأكبر بالنسبة لعدد الوظائف في كوريا الجنوبية منذ آذار/مارس 2014 عندما ارتفع العدد بمقدار 726 ألف عامل.

ويسير رابع أكبر اقتصاد في آسيا على مسار الانتعاش على خلفية الصادرات القوية من الرقائق والسيارات.

وانخفض معدل البطالة في البلاد بمقدار 9ر0 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 7ر2% خلال الشهر الماضي.