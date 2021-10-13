المرشح الاشتراكي للمستشارية في ألمانيا يؤكد تشكيل حكومة ائتلافية قبل الكريسماس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار، أولاف شولتس، عن تفاؤله بعد عدة جولات من المحادثات الاستكشافية مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، حيال إمكانية تشكيل ائتلاف "إشارة المرور" قبل عيد الميلاد (الكريسماس).

وقال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء: "المحادثات الاستكشافية تجري في جو جيد وبناء جدا جدا".

وأضاف أنه على يقين لهذا السبب من إمكانية تحقيق مشروع الحزب الاشتراكي والخضر والحزب الليبرالي، " وتحديدا أن يكون لدينا حكومة جديدة قبل أعياد الميلاد".

كان الحزب الاشتراكي حصل على أعلى نسبة أصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت آواخر سبتمبر الماضي متفوقا بفارق ضئيل على تحالف ميركل المسيحي وحل في المركز الثالث حزب الخضر ثم الحزب الديمقراطي الحر.

وتجري الأحزاب الثلاثة (الاشتراكي والخضر والليبرالي) محادثات استكشافية حاليا حول تشكيل ائتلاف حاكم جديد يقود ألمانيا بعد حقبة ميركل التي استمرت على مدار 16 عاما.