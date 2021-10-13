واصل لاعبو الزمالك، المستبعدين من مباراة الفريق الأبيض أمام توسكر الكيني، بدوري أبطال إفريقيا، تدريباتهم اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيله بمقر النادي.

ويستضيف ستاد (نيايو) الوطني بكينيا، ظهر يوم السبت المقبل، مباراة الزمالك ضد توسكر، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد مران اللاعبين المستبعدين، مشاركة أيمن حفني ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم وآخرين في التدريبات، والتي اعتمدت على القيام بفقرة الجري حول الملعب، بجانب سباق سرعات لبضع دقائق ، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل ومحمد السيد أخصائي العلاج الطبيعي.

وقام اللاعبون بتنفيذ بعض التدريبات الخططية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الموضوع لهم استعدادا للفترة المقبلة.

وفي نهاية الفقرة خاض اللاعبون تقسيمة مصغرة فيما بينهم، ظهر خلالها الحماس والجدية، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الجمل الفنية التي تم التركيز عليها.

وواصل الإيفواري رزاق سيسيه، برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته، في إطار تجهيزه للانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق، حيث قام اللاعب بتأدية بعض التدريبات العلاجية بصالة الجيمانيزيوم.

ويواصل اللاعبون المستبعدون تدريباتهم وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع لهذه المجموعة من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ، لتجهيزهم بأفضل شكل حتي عودة الفريق من كينيا.