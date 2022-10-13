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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العرض العسكري لطلاب في الكلية الحربية في حفل تخرج دفعة جديدة، اليوم الخميس.

وتدفقت دفعات خريجي الكلية الحربية إلى ساحة العرض يتقدمهم علم القوات المسلحة، على أنغام طبول الحرب، وشاركهم خريجو كلية الشرطة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم الخميس، الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال، عقب ذلك أدى حرس الشرف من طلبة الكليات العسكرية التحية العسكرية للرئيس السيسي.