بلومبرج: ميلوني تميل لاختيار جيورجيتي لتولي منصب وزير المالية في الحكومة الإيطالية

قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء القادمة في إيطاليا تميل إلى اختيار وزير التنمية الاقتصادية جيانكارلو جيورجيتي ليصبح وزير المالية القادم في إيطاليا، وفقا لمصادر مطلعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المرجح أن يتم تكليف ميلوني، زعيمة الائتلاف اليميني الفائز في انتخابات الشهر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة بحلول الأسبوع المقبل. ولم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن تشكيل الحكومة وما زال من الممكن تغيير ميلوني تفضيلاتها.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، نظرا لسرية المحادثات، إن وزير المالية الحالي دانييلي فرانكو، المخضرم في بنك إيطاليا، لا يزال خيارا مطروحا.