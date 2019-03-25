أعلنت المدارس الثانوى عن إقرار استلام أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وتضمن الإقرار بيانات ولي الأمر ومشتملات التابلت من "جراب جلد وقلم للكتابة وشاحن وسماعة"، ويتعهد ولي الأمر بالمحافظة على التابلت من العبث أو التلف أو الفقد والاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة المصرى من خلال كلمة السر التى يتم استلامها من المدرسة، واستخدامه فى إجراء الاختبارات والامتحانات الخاصة بالعام الدراسى فى مرحلة الثانوى العام.

وتابع الإقرار أنه فى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أو فى حالة المخاطر التى لا تغطيها وثيقة التأمين والضامن يكون ملتزما بسداد قيمته المالية بالسعر الذى تكلفته الوزارة لتدبير الجهاز وذلك لاستلام بدلا منه، والالتزام بتكاليف صيانته فى حالة إصابته بأى أعطال يكون الطالب قد تسبب فيها على نفقة ولي الأمر الخاصة بمركز الصيانة المعتمد، على أن يمنع على الطالب وضع كلمة سر على التابلت وممنوع الخروج من المنظومة وفى حالة وضع كلمة سر أو الخروج من المنظومة سوف يقوم ولى الأمر بدفع نفقة الإصلاح كاملة.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب تسديد رسوم التابلت للصف الأول الثانوي في مكاتب البريد المقدرة بـ105 جنيهات، وربطت بين استلام التابلت بسداد رسوم التأمين، وتم التشديد على الطلاب بضرورة الاحتفاظ بايصال سداد رسوم التابلت لحين تسليمه في المدرسة للحصول على التابلت.

ووجهت الوزارة جميع طلاب المرحلة الثانوية من الأول للثالث الثانوي والمعلمين بضرورة سداد رسوم تأمين التابلت حرصا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئي، وحذرت من أنه في حالة عدم الالتزام بالسداد يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية، ويقوم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد أو قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي أو الجزئي.

وأشارت إلى أن رسوم تأمين التابلت يتم سدادها وفقا لما يلي:

- طلاب أولى ثانوي يتم سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى.

- طلاب الثاني الثانوي يتم سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

- طلاب الثالث للثانوي يتم سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة.

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت هي صورة من شهادة ميلاد الطالب، صورة بطاقة ولى الأمر، إيصال تأمين التابلت الأصل +2 صورة منه (فى البريد)، صورتين من إيصال المصروفات الدراسية، إقرار تسليم التابلت (من المدرسة).