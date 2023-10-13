المدفعية الإسرائيلية تقصف أطراف بلدة علما الشعب جنوب لبنان

قصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الجمعة أطراف بلدة علما الشعب في جنوب لبنان.

وأعلنت قناة " المنار" التابعة لحزب الله" أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بالقذائف الفوسفورية الحارقة أطراف بلدة علما الشعب جنوب لبنان في منطقة حرجية، وسط تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي.

من جهتها أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن المنطقة الحدودية الواقعة بين بلدتي الضهيرة وعلما الشعب تشهد "إطلاق نار متبادلا بين المقاومة والعدو الاسرائيلي، في ظل قصف عنيف من قبل العدو للمنطقة وتحليق مكثف لطائرات الاباتشي".

وكانت القوات الإسرائيلية قد أطلقت صباح اليوم صاروخين فوق منطقة الناقورة الحدودية جنوب لبنان والمنطقة المحيطة بها.

وأغلقت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها الجمعة لليوم الرابع على التوالي في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية مع إسرائيل، وذلك نتيجة التوتر الذي تشهده القرى الواقعة في الأقضية. وكذلك أقفلت الجامعة اللبنانية فروعها في منطقة بنت جبيل الجنوبية، بسبب توتر الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية.

وسجلت حركة نزوح في القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمناً، في ظل الوضع الأمني الذي يشهد توتراً منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" السبت الماضي، عملية عسكرية ممتدة، أطلقت عليها اسم عملية "طوفان الأقصى".

يذكر أن الجيش اللبناني ينفّذ منذ 7 أكتوبر الجاري انتشارًا في المناطق الحدودية الجنوبية، ويقوم بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.