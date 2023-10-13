رئيس وزراء بريطانيا: سوف نقف إلى جانب إسرائيل

صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في قمة لدول شمال أوروبا بالسويد بأن الإرهاب "يجب ألا يسود" في أوكرانيا أو إسرائيل.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) بأن سوناك موجود حاليا في جزيرة جوتلاند السويدية للمشاركة في تجمع دفاعي بقيادة المملكة المتحدة، حيث تأتي الحرب في أوكرانيا والأزمة المتصاعدة في إسرائيل وغزة على قمة جدول أعمال.

وكان متوقعا أن قوة الاستطلاع المشتركة التي يبلغ عدد أعضائها عشرة دول سوف تركز على التهديد الروسي فيما تتجه الحرب في أوكرانيا نحو شتاء آخر.

واستهل سوناك، الذي قضى مساء أمس الخميس على متن فرقاطة تابعة للبحرية الملكية في جوتلاند، خطابه أمام القادة الزملاء بتعهد بدعم كل من أوكرانيا وإسرائيل.

وقال: "أعتقد أنه من المهم لنا قول إننا كلنا غاضبون من الهجمات الإرهابية التي حدثت في إسرائيل".

وأضاف: "ومثلما سوف تتفقون كلكم معي أننا سوف نقف إلى جانب إسرائيل في هذه اللحظة. وأنا عرضت دعمي الكامل على رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو".

وتابع: "الإرهاب لن يسود، ولا يجب أن يسود، في أوكرانيا أو أوروبا أو أي مكان آخر".

وقبل القمة التقى سوناك رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون على متن السفينة "إتش إم إس دياموند" وهو شيء وصفه رئيس الوزراء البريطاني بأنه "رمز" على التعاون بين الدولتين.

وسوف يوقع رئيسا الوزراء اتفاق شراكة إستراتيجية جديد في إطار التجمع.

كان سوناك أعلن أمس الخميس أن المملكة المتحدة سوف ترسل سفينتين وطائرات استطلاع من البحرية الملكية البريطانية إلى شرق البحر المتوسط لدعم تل أبيب بعد هجوم حماس.

ودعا سوناك إسرائيل إلى "حماية الفلسطينيين العاديين" أثناء مطاردتها لمقاتلي حركة حماس المسئولين عن قتل مئات الإسرائيليين.

وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني، إنه "في إشارة إلى أن حركة حماس وجدت نفسها عالقة مع السكان المدنيين في غزة، قال رئيس الوزراء إنه من المهم اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية الفلسطينيين العاديين وتسهيل المساعدات الإنسانية".



