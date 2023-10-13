بهاء توفيق نقيبا لأطباء الغربية للمرة الثانية

أعلنت منذ قليل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بالغربية، عن فوز الدكتور بهاء توفيق بمنصب نقيب الأطباء بالغربية لفترة ثانية محققاً 640 صوتا وذلك علي حساب منافسه الدكتور نبيل الشيخ الذي حصل علي 444 صوتا.

كما فاز كل من الدكتور دكتور عماد المشرقي وأحمد هجرس بعضوية مجلس النقابة فوق السن، وفاز كل من الدكتور أحمد السمنودي، ودكتور عبد الله عوارة بعضوية المجلس تحت السن.

وجرت عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية بطنطا في محافظة الغربية، وشهدت إقبالاً كبيراً من جانب أعضاء الجمعية العمومية للأطباء ممن لهم حق التصويت حيث يبلغ أعضاء الجمعية العمومية نحو ١٩ ألفا و٩٨٥ عضو جمعية عمومية لهم حق التصويت.

أجريت الانتخابات تحت إشراف لجنة قضائية برئاسة المستشارين أحمد نعيم كمال، والمستشار أحمد محمد عبد الرؤوف أبو العز والمستشار فرج بساط، بالنيابة الإدارية بالتنسيق مع لجنة من نقابة الأطباء بإشراف دكتور أيمن عباس الأمين العام المساعد للنقابة ومدير فرع هيئة الإسعاف بالمنوفية، ودكتور مدحت دراج الأمين العام لنقابة الأطباء، والدكتورة أمل عبد الستار وكيل نقابة الأطباء والمدير التنفيذي لمركز الخدمات المجتمعية بجامعة طنطا.

وشهدت الانتخابات بفرع النقابة بالغربية منافسة ساخنة خاصة على مقعد النقيب الذي تنافس عليه النقيب الحالي دكتور بهاء توفيق، والدكتور نبيل الشيخ الأمين العام للنقابة سابقاً والأستاذ بكلية الطب جامعة طنطا.