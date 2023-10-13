تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في نهائيات أمم إفريقيا 2023

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، عن مواعيد مباريات منتخبنا الوطني في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تستضيفها دولة كوت ديفوار مطلع العام القادم.

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2023، قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

ويفتتح منتخبنا الوطني مبارياته في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير القادم، فيما سيلعب مع المنتخب الغاني يوم 18 من الشهر ذاته.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات من المسابقة بمواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم 22 يناير، وستقام جميع مباريات الفراعنة على ملعب «السلام» في مدينة بواكي الإيفوارية.