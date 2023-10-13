أكدت السعودية في بيان، الجمعة، أنها ترفض بشكل قاطع "دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة"، معلنة إدانتها لـ"استمرار استهداف المدنيين العزّل هناك".



وجددت المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بـ"سرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة"، وفقاً لقناة "الشرق" السعودية.



وأشارت إلى أن "حرمانهم (الفلسطينيين) من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم، يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة".



وطالبت السعودية بـ"رفع الحصار عن الأشقاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، والقانون الدولي الإنساني، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية".



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أمهل مواطني غزة القاطنين في شمال القطاع، 24 ساعة لمغادرة منازلهم والذهاب إلى الجنوب، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة أمراً غير ممكن، باعتبار أن هذه المنطقة يقطن فيها أكثر من مليون شخص.



وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".