مبعوثون نوويون من سول وطوكيو وواشنطن يناقشون قضية كوريا الشمالية الأسبوع المقبل

يعقد كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، اجتماعا ثلاثيا في إندونيسيا، مطلع الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات بشأن التطورات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وقالت الوزارة، اليوم الجمعة، إن الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، كيم جون، سيتوجه الإثنين المقبل، إلى جاكرتا في رحلة تستغرق يومين، يلتقي خلالها بنظيريه الأمريكي سونج كيم والياباني هيرويوكي نامازو، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وسيعقد كيم اجتماعات ثنائية منفصلة مع المبعوثين الأمريكي والياباني، كما سيعقدون محادثات ثلاثية.

ومن المتوقع، أن يشمل جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع، مناقشة المخاوف بشأن صفقة أسلحة محتملة بين كوريا الشمالية وروسيا، فضلا عن المساعي الحثيثة لبيونج يانج القوي لتعزيز تسلحها النووي.

يشار إلى أن تم في الشهر الماضي الموافقة على تعديل دستور كوريا الشمالية بالإجماع "لضمان حق البلاد في الوجود والتنمية، وردع الحرب وحماية السلام الإقليمي والعالمي من خلال تطوير الأسلحة النووية بسرعة إلى مستوى أعلى".

وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترات على خلفية التجاري الصاروخية كوريا الشمالية إضافة إلى ما يتردد عن اعتزامها إجراء تجربة نووية سابعة، وكانت آخر تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية (السادسة) في عام 2017.