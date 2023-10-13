قال البيت الأبيض، الجمعة، إن دعوة إسرائيل أكثر من مليون شخص في قطاع غزة إلى المغادرة باتجاه المناطق الجنوبية هو "أمر صعب".



وأضاف متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في مقابلة صحفية: "مهمة إجلاء أكثر من مليون شخص في قطاع غزة إلى الجنوب ستكون صعبة، نظراً للكثافة السكانية فيها، ونظراً لأنها مسرحاً للقتال".



وأوضح المسؤول الأمريكي: "هناك قنابل تتساقط، وغارات تحدث.. وهذا يعني نقل عدد كبير من الناس خلال فترة زمنية قصيرة للغاية"، وفقاً لوكالة الأناضول.



من جهته، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان الخميس، إن الجيش الإسرائيلي أبلغ الأمم المتحدة "بأن جميع سكان غزة شمال وادي غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب غزة خلال الـ 24 ساعة القادمة".



ولليوم السابع، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين وأسفرت عن نزوح جماعي.



وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".



في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.