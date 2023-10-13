منتخب أوروجواي يخطف التعادل من كولومبيا في تصفيات مونديال 2026

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خطف منتخب الأوروجواي نقطة ثمينة أمام نظيره الكولومبي، بعد تعادلهما في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة كولومبيا والأوروجواي، والتي أقيمت على ملعب متروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

افتتح أهداف المباراة منتخب كولومبيا عن طريق لاعبه خميس رودريجيز في الدقيقة 35، قبل أن يسجل ماتياس أوليفيرا هدف التعادل لأوروجواي في الدقيقة 47.

وأضاف ماتيوس أوريبي الهدف الثاني لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 52، قبل أن يسجل هدف التعادل منتخب أوروجواي عن طريق لاعبه داروين نونيز في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب كولومبيا رصيده للنقطة الـ 5 في المركز الثالث بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، فيما وصل رصيد أوروجواي إلى النقطة الـ 4 في المركز الرابع.