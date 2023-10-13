انطلاق حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينين بالمنيا

شهدت محافظة المنيا، اليوم الجمعة، انطلاق حملة للتبرع بالدم داخل مدينة المنيا ومدن المحافظة، تحت عنوان "الحملة الشعبية للتبرع بالدم"؛ دعما للأشقاء الفلسطنيين، حيث شهدت الحملة بمدينة المنيا، إقبالا ملحوظا منذ الساعات الأولى لبدء استقبال المتبرعين وتصدر المشهد الشباب والفتيات.

وقال المهندس إبراهيم ممدوح منسق حملة التبرع بالدم بمحافظة المنيا، إن اليوم بدا منذ الساعة 11 صباحا حتى الخامسة مساء، وتوجد بالمحافظة نقطتين للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطنيين، أمام مبنى محافظة المنيا على كورنيش النيل، والأخرى بمركز ملوى أمام مسجد العرفانى.



وأضاف: نقوم بحث المواطنين للتبرع بالدم من خلال جولات فى الشوارع الرئيسية، ومنذ انطلاق حملة التبرع بالدم للاشقاء الفلسطنيين فى الصباح شوهد توافد من المواطنين من مختلف الأعمار لدرجة أن صغار السن ياتون ويعرضون التبرع بالدم، ونسعى للوصول لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى التبرع بالدم لوصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

من جانبه، قال محمود نصر، منسق عام كيان سند شباب الصعيد بالمنيا، في تصريحات، إن الكيان كان له دور فعال في تنظيم عملية دخول المواطنين المتبرعين بالدم وأيضا يدعون بالطرق العامة وحثهم على التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين للوقوف بجانبهم لكى يتعافوا، مضيفا أنه أول الشباب الذي تبرع بالدم، واختتم قائلا: دمنا فداء كل مواطن عربي مسلم.

وقال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تخصيص موقعين للحملة واستقبال المواطنين- الأول بمدينة المنيا، بكورنيش النيل، بجوار مبنى المحافظة، والثاني بمدينة ملوي، امام المسجد الكبير.

وناشد «حسنين» المواطنين التبرع بالدعم لإنقاذ مصابي الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وانطلقت الحملة عقب صلاة الجمعة داخل 13 محافظة من محافظات الجمهورية هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية والشرقية وكفر الشيخ واليوم والمنيا وأسيوط والأقصر والإسماعيلية.