سول: أي ضرر تلحقه بيونج يانج بشعبنا سيقابله نهاية نظامها في نفس اليوم

حذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأحد، كوريا الشمالية، من أنها ستواجه نهاية نظامها، إذا ألحقت الضرر بسلامة الشعب، وذلك بعد أن هددت كوريا الشمالية بكارثة مروعة ستلحق بكوريا الجنوبية بسبب تحليق طائرات مسيرة فوق بيونج يانج.

وأصدرت الوزارة هذا البيان بعد أن وجهت "كيم يو-جونج"، الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون هذا التهديد في تعليق نقلته وسائل الإعلام الكورية الشمالية بعد يوم واحد فقط من إعلان كوريا الشمالية عن تحليق مسيرات فوق بيونج يانج 3 مرات هذا الشهر، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت الوزارة للصحفيين: "نحذر بوضوح من أنه إذا ألحقت كوريا الشمالية ضررا بسلامة شعبنا، فإن ذلك اليوم سيكون بمثابة نهاية نظامها".

وأضافت أن تصريحات كيم يو-جونج: "تعكس السلوك المنافق لكوريا الشمالية التي تواصل الاستفزازات ولجأت مؤخرا إلى تكتيكيات مبتذلة وحقيرة مثل إطلاق بالونات مليئة بالقمامة".

وأشارت إلى أن الجارة الشمالية اقتحمت بالفعل المجال الجوي لكوريا الجنوبية أكثر من 10 مرات، بما في ذلك تحليق مسيرات كورية شمالية فوق سول في عام 2022.

واتهمت الوزارة كوريا الشمالية بإلقاء اللوم على الناشطين الكوريين الجنوبيين الذين يرسلون منشورات مناهضة لبيونج يانج لإخفاء فشلها المستمر في إدارة شؤون الدولة بما في ذلك فشلها في إطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري.