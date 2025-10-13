نتنياهو: ترامب نجح في صناعة المعجزة وإعادة المحتجزين

قال رئيس الوزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر كان "خطأ كارثياً"، مؤكداً أن إسرائيل "قوية وستبقى صامدة"، حسب زعمه.

وأضاف نتنياهو، في كلمته امام الكنيست بحضور ترامب، إن "هذا يوم مهم، يوم فرح كبير، إذ يعود الرهائن المتبقون إلى وطنهم. أنا وزوجتي سارة التقيت مرات عديدة بعائلات الرهائن، ولم تكن الكلمات تصف معاناتهم، سوى الدموع والحزن العميق والألم الذي لا يُحتمل"، متجاهلا في سياق حديثه الهجوم المتكرر الذي تعرض له من أهالي المحتجزين.

وأكد نتنياهو أن وعده في بداية الحرب كان "إعادة جميع الرهائن إلى الوطن"، وأنه تحقق اليوم "بفضل المساعدة الحاسمة للرئيس ترامب، والتضحيات والبطولة الاستثنائية لجنود إسرائيل".

وأوضح نتنياهو أن الأسبوع الأول من الحرب شهد "ضغطا عسكريا على حماس، وضغطا دبلوماسيا من المجتمع الدولي"، ما مكن من "تأمين الإفراج عن أكثر من 100 محتجز في محاولات إنقاذ خلف خطوط العدو، وتمكنت قوات إسرائيلية خاصة من إنقاذ ثمانية رهائن أحياء وإعادة جثث العشرات"؛ متجاهلا أيضًا المحتجزين الذين قتلوا بنيران جيش الاحتلال، أو جراء قصف متكرر على غزة.

وأشار نتنياهو إلى أن "مع مرور الوقت، تعرضت إسرائيل لضغوط دبلوماسية عكسية، وانحازت بعض الحكومات إلى دعاية حماس الزائفة ودعمت مطالبها. لكن مع انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، تغير كل شيء بين عشية وضحاها"، حسب تصريحه وزعمه.

وأوضح نتنياهو أن "بفضل الدعم الواضح من الرئيس ترامب، تم تأمين صفقة ثانية لإطلاق الرهائن في أسابيع قليلة بعد انتخابه، وعملنا معاً على إعادة جميع الرهائن وإنهاء الحرب بطريقة تضمن نزع سلاح حماس ووقف تهديد غزة العسكري".

وأضاف نتنياهو، أن ترامب دعم قراره بإرسال جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى آخر معاقل حماس في مدينة غزة؛ مؤيدا وجهة نظره بأن الضغط العسكري سيساعد على تحرير المحتجزين.

وأشاد بجهود ترامب في إرساء اتفاق نهاية الحرب، مضيفًا: " قبل أسبوعين، نجحتم في تحقيق ما كان يُعد معجزة، إذ حشدتم معظم العالم خلف اقتراحكم لإطلاق سراح الرهائن".

وتوجه نتنياهو بالشكر لمسئولي الإدارة الأمريكية، قائلا: "أود أن أشكر ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على مساهمتهم الكبيرة في هذا الجهد".