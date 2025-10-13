أمير قطر يصل مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الاثنين، إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، في استقبال أمير قطر لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة، حيث دار بينهما حديث ودي، والتقطت لهما صورة تذكارية.

وتبدأ فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، اليوم الاثنين، بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وسبق أن أعلنت الرئاسة أن الدول والمسئولين الذين أكدوا المشاركة في قمة شرم الشيخ هم: مصر، الولايات المتحدة، الأردن، تركيا، إندونيسيا، الإمارات، باكستان، الهند، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قبرص، اليونان، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، أذربيجان، إسبانيا، أرمينيا، المجر، بجانب الأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس المجلس الأوروبي.

وبحسب بيان سابق للرئاسة المصرية، تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.