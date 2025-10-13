وصول الشحنة الخامسة من المساعدات الباكستانية لقطاع غزة إلى مطار العريش الدولي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تزامنا مع زيارة رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف إلى شرم الشيخ لحضور قمة السلام بشأن غزة، أرسلت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى باكستان، بالتعاون مع مؤسسة الخدمات الباكستانية، الشحنة الخامسة من أحدث دفعة من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة عبر مصر.

وبحسب بيان لسفارة باكستان في القاهرة، وصلت طائرة خاصة مستأجرة من باكستان محملة بـ 100 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مطار العريش الدولي، اليوم.

وتم تسليم شحنة الإغاثة إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها بدورها إلى سكان غزة.

وتشمل الشحنة مواد الإغاثة من أكياس الدقيق، والأرز، والحمص، وزيت الطهي، وعصائر الفواكه، والذرة الحلوة.

وتقدمت باكستان بالشكر للحكومة المصرية ولجمعية الهلال الأحمر المصري، على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية من باكستان إلى الفلسطينيين.