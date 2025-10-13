قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تملك الجيش الأعظم والأقوى في التاريخ.

وأضاف خلال خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن الضربات التي تعرضت لها إيران سبب التوصل إلى تحقيق الإنجاز الكبير حاليًّا في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بجعل الجميع في الشرق الأوسط على حالة رضا بشأن اتفاق غزة، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط تمر بلحظة تاريخية.

وأكد أن الكثير من الدول شهدت احتفالات بسبب اتفاق وقف إطلاق النار، حيث لم يكن لأحد يتوقع وصول حد للحرب التي تعود لسنوات طويلة.

وذكر أنّ الاتفاق يتضمن نزع سلاح حماس وبالتالي لن يكون هناك تهديد على أمن إسرائيل، مؤكدا أن إسرائيل قامت بكل ما يتعين القيام به بقوة الجيش.

وشدد على أنه حان الوقت للتمتع بالسلام، موضحًا أن الحرب في غزة انتهت.

وأكد أن إسرائيل تمكنت من تدمير حزب الله بما يقود إلى سحب السلاح منه، موضحًا أن وقف إطلاق النار بغزة سيقود إلى الكثير من التغيرات والنجاحات.

وعبر عن ثقته بأن إيران لن تعمل على إعادة ترميم برنامجها النووي الذي يهدد أمن المنطقة، مشددا على أن الولايات المتحدة ملتزمة بإنهاء التوترات.