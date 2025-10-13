جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها اجتماع المجلس التنفيذي للمدن الجامعية بالمدينة الجامعية بكفر سعد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة، والدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية، ومشرفي المدن الجامعية بطوخ، ومشتهر، وشبرا ومديري إدارات المدن الجامعية.

وخلال المجلس تم استعراض تقرير عن الإسكان الطلابي بالمدن الجامعية، بالإضافة إلى إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية، وعرض تقرير عن أعمال صيانة المدن الجامعية، وبالأخص محطات تنقية المياه.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوى إلى أن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة صحية وآمنة لسكن الطلاب، بالإضافة إلى تغيير الهوية البصرية لغرف السكن لتكون أكثر مثالية للطلاب.

ووجه رئيس جامعة بنها، بضرورة عمل صالون ثقافي أسبوعي للطلاب بالمدن الجامعية لتعريف الطلاب بالشأن العام، والتقرب منهم والتعرف على احتياجاتهم، مؤكدا على تعزيز دور الأخصائي الاجتماعي، ووحدة الدعم النفسي للتقرب أكثر من الطلاب، ولترسيخ القيم لديهم والمواطنة ونشر ثقافة العمل التطوعي، والاعتماد على النفس، والمسئولية.

وأشار إلى أن الجامعة بصدد إنشاء تطبيق إلكتروني لصندوق التكافل الطلابي يتسم بالسرية والشفافية ويقلل تدخل العنصر البشري فيه، مما يساعد على رفع الحاجز النفسي لدى الطلاب، موضحا أن رسالتنا هي تحقيق بيئة تعليمية ونفسية، وصحية للطلاب.

وفي سياق متصل قام رئيس الجامعة ومرافقوه بتناول وجبة الغداء مع طلاب المدينة الجامعية بكفر سعد بمدينة بنها، داخل المطعم المركزي للمدينة، مؤكدا على حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات داخل المدن الجامعية، من خلال تقديم خدمة مناسبة وذات جودة عالية في مختلف المجالات.

وفي الختام قامت نائب رئيس الجامعة بتكريم الطلاب المتميزين والفائزين في مهرجان الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية.