السيطرة علي حريق جراج ببولاق الدكرور واحتراق 7 سيارات

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، منذ ساعات، على حريق اندلع في جراج خاص ملاصق لمبنى مركز إعادة أطفال الأحداث "إصلاحية" بمنطقة بولاق الدكرور.

ولم يسفر عن وقوع إصابات او ضحايا.

ونتج عن الحريق، تفحم 7 سيارات ميكروباص وتسبب سرعة وصول رجال الإطفاء إلى إنقاذ ما يقرب من 45 سيارة كانت متوقفة في موقع الحريق.

ودفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية، بـ10 سيارات إطفاء، وتمكنت قوات الدفاع المدني إلى إخلاء الجراج من السيارات، ومنع خطر امتداد النيران.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة أسفل كوبري بولاق، وارتفاع ألسنة اللهب.

تحرر المحضر اللازم، وأمر اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، بإحالته إلى النيابة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي؛ لفحص الحادث والوقوف على أسبابه وملابساته.