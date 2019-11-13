تجددت المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، اليوم الأربعاء، لليوم العشرين على التوالي؛ للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور العراقي.

وانضم عشرات الآلاف من طلبة المدارس والمعاهد والكليات في ساعات الصباح الأولى إلى ساحات التظاهر في بغداد وتسع محافظات بجنوب البلاد، بعد أن أعلنت نقابة المعلمين والنقابات الاتحادية الأخرى الانضمام إلى ساحات التظاهر تأييدا لمطالب المتظاهرين.

وأعلن البرلمان العراقي أنه سيعقد اليوم جلسة لمناقشة تداعيات المظاهرات، إلى جانب استضافة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت.

ويأتي استمرار المظاهرات وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار قوات إضافية في الشوارع والساحات وأمام الأبنية الحكومية والمصارف والمدارس، تحسبا لوقوع المزيد من أعمال العنف.