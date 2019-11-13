وكالة الطاقة الدولية: تباطؤ الطلب على النفط من 2025

توقعت وكالة الطاقة الدولية تباطؤ الطلب العالمي على النفط اعتبارا من 2025 في ظل تحسن كفاءة الوقود وزيادة استخدام المركبات التي تعمل عن طريق الشحن بالكهرباء.

وأضافت الوكالة -في تقريرها السنوي لآفاق الطاقة العالمية للفترة حتى 2040 حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الاربعاء- أن نمو الطلب على الطاقة سيواصل الزيادة على الرغم من أنه سيسجل تباطؤا ملحوظا في العقد الذي يبدأ في 2030.

وترى الوكالة -التي تتخذ من باريس مقرا لها- في توقعاتها الأساسية التي تجمع بين سياسات الطاقة والأهداف المعلنة، أن يرتفع الطلب على النفط بنحو مليون برميل يوميا في المتوسط سنويا حتى 2025 من 97 مليون برميل يوميا في 2018، وتتوقع الوكالة زيادة الطلب بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا في المتوسط سنويا خلال العقد الذي يبدأ 2030 ليصل إلى 106 ملايين برميل يوميا في 2040.

وقالت الوكالة: "هناك تباطؤ ملموس بعد 2025 لكن هذا لا يؤدي إلى ذروة مؤكدة في استخدام النفط"، مشيرة إلى زيادة الطلب من الشاحنات وقطاعات الشحن البحري والطيران والبتروكيماويات، غير أن استخدام النفط في سيارات الركاب من المتوقع أن يحقق ذروة في أواخر العقد الذي يبدأ 2020 مع تحول الركاب إلى السيارات الكهربائية.

وتتوقع الوكالة أن يكون هناك نحو 330 مليون سيارة كهربائية على الطريق بحلول 2040 ارتفاعا من 300 مليون متوقعة في تقرير العام الماضي وهذا سيزيح نحو 4 ملايين برميل يوميا من استخدام النفط مقارنة مع 3.3 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إنتاج الخام الأمريكي إلى 11 مليون برميل يوميا في 2035 من 6 ملايين برميل يوميا في 2018، بالإضافة إلى تراجع حصة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في إنتاج النفط إلى 47%خلال معظم العقد المقبل وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينيات.