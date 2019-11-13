زار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ونهال بلبع نائب المحافظ، المصابين في حادث حريق خط البنزين بإيتاي البارود.

ووجه المحافظ مديرية التضامن بعمل حصر شامل للضحايا والمصابين والمتضررين بالحادث، وسرعة صرف التعويضات اللازمة وفقا لقانون 86 لسنة 2019.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 15 شخصاً ووفاة 7 آخرين؛ إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.