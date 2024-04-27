ذكرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، أن هزة أرضية بقوة 1ر6 درجة، وقعت قبالة ساحل شرق تايوان، في وقت مبكر صباح اليوم السبت، وهي من توابع زلزال هوالين الرئيسي، الذي ضرب المنطقة في الثالث من أبريل وأودى بحياة 18 شخصا على الأقل.

وأضافت الإدارة أن الهزة، التي وقعت في الساعة الثانية و21 دقيقة صباحا، كانت أكبر هزة ارتدادية، منذ هزة بقوة 3ر6 درجة، ضربت شرق البلاد، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم السبت.

وحسب بيانات إدارة الأرصاد الجوية، شهدت تايوان حتى الساعة السادسة صباحا، 1303 هزات ارتدادية، منذ زلزال هوالين، حيث بلغت شدة ست هزات ارتدادية ست درجات على الأقل و63 بين خمس وست درجات