مقتل 4 عناصر من طالبان واعتقال 2 آخرين في غارات على 4 أقاليم أفغانية

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شنت القوات الخاصة الأفغانية عمليات عسكرية منفصلة على أقاليم بغلان وهلمند وفراه وقندوز الأفغانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن مقتل 4 مسلحين تابعين لحركة طالبان واعتقال اثنين آخرين.

وقال مسئولون عسكريون أفغان -بحسب ما نقلت عنهم وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الأربعاء- إن القوات الخاصة اعتقلت اثنين من مسلحي طالبان خلال غارة جوية شنتها على منطقة بغلان جديد بإقليم بغلان شمال البلاد.

وأضاف المسئولون أن القوات الخاصة قتلت اثنين آخرين من مسلحي الحركة خلال عملية شنتها على منطقة نهار السراج بإقليم هلمند. فيما أسفرت غارة منفصلة على منطقة قله كاه بإقليم فراه عن مقتل اثنين آخرين من طالبان وتدمير مخبأ صغير للأسلحة تابع للحركة.

كما أوضح المسئولون العسكريون أن القوات الخاصة الأفغانية قامت بتدمير مخبأ للأسلحة خلال غارة على منطقة على آباد بإقليم قندوز.