السلطة الفلسطينية تشجب زيارة مقررة لبومبيو لمستوطنة إسرائيلية

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شجبت السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة، زيارة مقررة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.

وكتب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه في تويتر أن "زيارة بومبيو إلى مستوطنات في الضفة الغربية هي تحدي للشرعية الدولية".

وذكر الشيخ أن الزيارة تخالف "مواقف كل الإدارات الامريكية السابقة التي أكدت على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة"

ويعتزم بومبيو زيارة مستوطنات في الضفة الغربية والجولان السوري خلال زيارته الرسمية إلى إسرائيل الأسبوع المقبل بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وستشمل الزيارة مصنع نبيذ في مستوطنة إسرائيلية قرب مدينة رام الله والقيام بجولة ميدانية في مستوطنات الجولان السوري.