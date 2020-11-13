المفوضة السامية لحقوق الإنسان تعرب عن صدمتها من تصاعد الصراع في موزمبيق

أعربت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن صدمتها من آثار تصاعد الصراع فى مقاطعة كابو ديلجادو شمال شرق موزمبيق.

ودعت باشليه - في بيان لها اليوم الجمعة بجنيف- جميع الجهات الفاعلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين فى المقاطعة كابو ديلجادو مشيرة الى تقارير مقلقة بشكل متزايد عن حالة حقوق الانسان هناك.

وقالت باشليه إن الهجمات التى تشنها الجماعات المسلحة قد تصاعدت بما فيها قتل المدنيين والاشتباكات العنيفة مع قوات الأمن فى أجزاء مختلفة من مقاطعة كابو ديلجادو الشمالية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ولفتت إلى أنه وبحسب ما ورد فقد قتل عشرات الأشخاص وأجبر المئات على الفرار من منازلهم بحثا عن ملاذ فى المناطق الجنوبية مشيرة إلى أن أكثر من 350 ألف شخص قد نزحوا بسبب العنف في السنوات الثلاث الماضية.

ونوهت إلى انه منذ 16 أكتوبر فقد فر أكثر من 14 ألف شخص عن طريق البحر ووصلوا الى بيمبا عاصمة المقاطعة فى الوقت الذى انقلب قارب واحد على الأقل مما أسفر عن مقتل حوالى 40 شخصا بينهم أطفال.